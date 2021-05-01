سعد لمجرد

المجرد يطرح جديده الفني “نادي يا الله”

2021-05-01 / 4:41 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

أصدر النجم المغربي سعد لمجرد، مساء أمس الجمعة، جديده الفني بعنوان “نادي يا الله”،(أصدر) عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وتعامل سعد في هذه الأغنية مع الشاعر زكرياء الحيداني والملحن رضوان الديري، و الموزع رشيد محمد علي، فيما كان الإخراج من نصيب المخرج المغربي المقيم بفرنسا حكيم غراب.

وتعد “نادي يالله” الأغنية الدينية الثانية للمجرد، بعد نجاح الأغنية الأولى “باب الرجاء”، التي قام بطرحها السنة الفارطة رفقة الفنان محمد رضا.

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