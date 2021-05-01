كوورونا المغرب
الصورة من الارشيف

خلال 24 ساعة.. تسجيل 313 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021-05-01 / 4:32 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم السبت، عن تسجيل 363 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة الى 511562 حالة.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إئتلاف جمعوي : “الحكومة لم تقم بتقديم أي دراسة لأثر قانون تقنين زراعة الكيف “

إئتلاف جمعوي : “الحكومة لم تقم بتقديم أي دراسة…

2021-05-01 / 5:57 مساءً
Photo of برشيد.. توقيف شخص متورط في جرائم اختطاف وقتل حِرفي بالجزائر

برشيد.. توقيف شخص متورط في جرائم اختطاف وقتل حِرفي…

2021-05-01 / 5:25 مساءً
Photo of اسبانيا تبرمج رحلة بحرية جديدة من طنجة المتوسط الى ميناء الجزيرة الخضراء

اسبانيا تبرمج رحلة بحرية جديدة من طنجة المتوسط الى…

2021-05-01 / 5:16 مساءً
Photo of نقابة “البيجيدي” تدعو العثماني الى دعم الفئات المتضررة من الاغلاق الليلي!

نقابة “البيجيدي” تدعو العثماني الى دعم الفئات المتضررة من…

2021-05-01 / 5:10 مساءً
Photo of الفنيدق.. إيداع “المخزني” معنف مواطن السجن ومتابعة زميليه في حالة سراح

الفنيدق.. إيداع “المخزني” معنف مواطن السجن ومتابعة زميليه في…

2021-05-01 / 4:58 مساءً
Photo of تسجيل 3 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 3 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-05-01 / 4:37 مساءً
Photo of تسجيل 510 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 510 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24…

2021-05-01 / 4:34 مساءً
Photo of إعفاء القائد الجهوي للدرك الملكي بطنجة

إعفاء القائد الجهوي للدرك الملكي بطنجة

2021-05-01 / 4:27 مساءً
Photo of أكادير : فضيحة.. باخرة تفرغ 10 أطنان من سمك ” لانݣوص ” الممنوع اصطياده لبيعه في السوق السوداء

أكادير : فضيحة.. باخرة تفرغ 10 أطنان من سمك…

2021-05-01 / 3:48 مساءً
Photo of مكناس..عزل رئيس جماعة ينتمي لحزب “البيجيدي” وأربعة من نوابه

مكناس..عزل رئيس جماعة ينتمي لحزب “البيجيدي” وأربعة من نوابه

2021-05-01 / 3:29 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق