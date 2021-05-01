ابراهيم غالي

بوابة إخبارية إيطالية تعبر عن سخطها إزاء حماية إسبانيا لزعيم البوليساريو

2021-05-01 / 4:03 مساءً
0
هبة بريس

عبرت البوابة الإخبارية الإيطالية “إنسايد أوفر” عن سخطها لقيام إسبانيا بحماية زعيم انفصاليي البوليساريو المتابع قضائيا من أجل ارتكاب جرائم شنيعة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، واعتبرت هذه القضية ” غريبة ” .

ونشرت البوابة مقالا حول فضيحة الدولة في إسبانيا المتمثلة في استقبالها للمدعو إبراهيم غالي بهوية مزورة وبأوراق جزائرية مزورة من أجل الإفلات من العدالة الإسبانية، وأشارت إلى حدوث خصومة دبلوماسية بين الرباط ومدريد بسبب ذلك.

كما سجلت “إنسايد أوفر” السخط الذي أثارته هذه القضية داخل المغرب وخارجه ، مشيرة إلى أن الأصوات تعالت ضد موقف إسبانيا الذي لقي الاستنكار، وطالبت بتحقيق العدالة من خلال اعتقال زعيم الانفصاليين من أجل مساءلته عن الجرائم التي ارتكبها.

وذكرت أن ” عدة منظمات صحراوية وإسبانية في إسبانيا تطالب باعتقال غالي ، الذي كان مبحوثا عنه منذ عام 2016 من قبل السلطات القضائية في مدريد ، بالإضافة إلى 28 آخرين من قادة البوليساريو المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان والتعذيب والإرهاب واحتجاز الرهائن والاغتصاب ، والاختفاء القسري ، وتحويل مسار المساعدات الإنسانية الدولية “.

وأضافت “إنسايد أوفر” أن عدة جمعيات أكدت أنه ” من غير اللائق استقبال شخص مبحوث عنه في إسبانيا منذ عدة سنوات ويتحمل مسؤولية جرائم قتل ارتكبت ضد إسبانيين وصحراويين واعتبرت تصرف الحكومة الإسبانية ازدراءً للقيم الديمقراطية وتبخيسا لمبدأ فصل السلط واستقلال القضاء”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوريطة يصعد ضد إسبانيا: “إما المغرب أو ابراهيم غالي?”

بوريطة يصعد ضد إسبانيا: “إما المغرب أو ابراهيم غالي?”

2021-05-01 / 1:10 مساءً
Photo of موقع جزائري: “الجنرالات” أرسلوا غالي للعلاج في اسبانيا لتوريط الأخيرة مع المغرب

موقع جزائري: “الجنرالات” أرسلوا غالي للعلاج في اسبانيا لتوريط…

2021-05-01 / 11:44 صباحًا
Photo of حرس جورجيا الأمريكية يعلن مشاركته في مناورات عسكرية بالمغرب

حرس جورجيا الأمريكية يعلن مشاركته في مناورات عسكرية بالمغرب

2021-05-01 / 10:33 صباحًا
Photo of ناقشا جائحة كورونا والعلاقات بين البلدين.. بوريطة يتباحث ونظيره البرتغالي

ناقشا جائحة كورونا والعلاقات بين البلدين.. بوريطة يتباحث ونظيره…

2021-05-01 / 9:47 صباحًا
Photo of موقع اخباري امريكي : بايدن لن يتراجع عن الاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء

موقع اخباري امريكي : بايدن لن يتراجع عن الاعتراف…

2021-05-01 / 8:00 صباحًا
Photo of البيت الابيض يجدد موقفه بسيادة المغرب على صحراءه ودعمه للعلاقات مع إسرائيل

البيت الابيض يجدد موقفه بسيادة المغرب على صحراءه ودعمه…

2021-05-01 / 12:17 صباحًا
Photo of في محادثات بين بلينكن وبوريطة ..ابراز للإصلاحات “الهامة” للملك محمد السادس

في محادثات بين بلينكن وبوريطة ..ابراز للإصلاحات “الهامة” للملك…

2021-04-30 / 11:19 مساءً
Photo of ترشيح دي ميستورا مبعوثا جديدا إلى الصحراء المغربية

ترشيح دي ميستورا مبعوثا جديدا إلى الصحراء المغربية

2021-04-30 / 8:44 مساءً
Photo of بلينكن يُجري محادثات مع بوريطة

بلينكن يُجري محادثات مع بوريطة

2021-04-30 / 8:29 مساءً
Photo of “صحراويون من أجل السلام” يراسلون مجلس الامن حول انتهاكات البوليساريو في الصحراء

“صحراويون من أجل السلام” يراسلون مجلس الامن حول انتهاكات…

2021-04-30 / 8:05 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق