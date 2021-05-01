مكناس..عزل رئيس جماعة ينتمي لحزب “البيجيدي” وأربعة من نوابه

ع . محياوي - هبة بريس

قضت المحكمة الإدارية بمدينة مكناس، مساء أول أمس الخميس، بعزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة الريش إقليم ميدلت، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، من رئاسة المجلس.

و قررت ذات المحكمة عزل أربعة من نواب المجلس ، بعد رصد جملة من الخروقات في التدبير والتسيير، خاصة في مجال التعمير.

وكان عامل إقليم ميدلت، قد أصدر خلال شهر مارس الماضي، قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لمدينة الريش وأربعة من نوابه عن مزاولة مهامهم، بعد تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، حيث تم رصد مجموعة من الاختلالات في جماعة الريش.

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