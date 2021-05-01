مظاهرات عيد العمال بفرنسا

فرنسا .. اعتقال أكثر من 20 شخصا في مظاهرات عيد العمال

2021-05-01 / 2:59 مساءً
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هبة بريس - وكالات

اعتقلت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، 17 شخصًا بعد اندلاع أعمال شغب خلال مظاهرة بمناسبة عيد العمال في العاصمة باريس.

ووفقًا لتقاريرBFMTV، اضطرت الشرطة للتدخل في المسيرة بعد أن بدأ بعض المتظاهرين في التصرف بشكل عدواني حيث قام بعض المشاركين بإلقاء المفرقعات النارية والزجاجات وكرات الطلاء على الشرطة وقاموا بتحطيم واجهات المحلات التجارية.

وبحسب القناة، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

كما أفادت التقارير، باعتقال خمسة أشخاص من أصل 3 آلاف مشارك في مظاهرة عيد العمال في مدينة ليون الفرنسية.

الجدير بالذكر أن المسيرات بدأت حوالي الساعة 14.00 بالتوقيت المحلي، بحضور ممثلين عن النقابات العمالية ومنظمات الشباب، وممثلي الأحزاب الاشتراكية والشيوعية، بالإضافة إلى أنصار حركة “السترات الصفراء” الذين هتفوا بصوت عالٍ “ما زلنا هنا”.

وبحسب السلطات الفرنسية، شارك في التظاهرات نحو 100 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد.

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