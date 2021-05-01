مصر .. خروج قطار عن القضبان

هبة بريس - وكالات

تشهد مصر هذه الأيام حوادث متتالية للقطارات كأنه مسلسل رمضاني من حلقات متصلة، فقد خرج، اليوم السبت، قطار “المنصورة – دمياط”، عن القضبان أمام مدينة كفر سعد في محافظة دمياط، دون وقوع خسائر بشرية.

في التفاصيل، أعلنت هيئة السكك الحديدية خروج جرار القطار رقم 47 القادم من المنصورة والمتجه إلى كفر سعد من على القضبان بسبب وجود عطل في التحويلة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتوقفت حركة القطارات نتيجة وجود الجرار والقطار في الطريق، وجارٍ رفع الجرار لوضعه على الخط مرة ثانية واستكمال طريقه.

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