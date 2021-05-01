ابراهيم غالي

موقع جزائري: “الجنرالات” أرسلوا غالي للعلاج في اسبانيا لتوريط الأخيرة مع المغرب

2021-05-01 / 11:44 صباحًا
1
هبة بريس

كشف موقع ”الجزائر تايمز“، أن الجزائر رفضت الاستجابة لطلب إسبانيا وإعادة زعيم جبهة البوليساريو إلى أراضيها بعد تحسن حالته الصحية.

وذكر الموقع نقلا عن مصادره، أن “الجنرالات” أرسلوا ”غالي“ للعلاج في إسبانيا بهوية مزورة، للتخلص منه وتوريط إسبانيا سياسيا مع المغرب.

كما أشار الموقع إلى حصوله على تسريب يفيد بأن الحكومة الإسبانية طلبت ”عن طريق سفيرها في الجزائر إرسال طائرة لإعادته إلى مستشفى عين النعجة بعد تحسن حالته، بحسب تقرير المستشفى، والحقيقة أن خبراء في القانون الدولي نصحوا حكومة بيدرو سانشيز بالتخلص من ”بن بطوش“ (الاسم المزور الذي دخل به غالي) لأن وضعيته القانونية في حال وفاته ستشكل مشكلة حقيقية للدولة الإسبانية“.

وأضاف المصدر ذاته أن النظام الجزائري يستعد للتخلص من ”إبراهيم غالي“، وتعويضه بزعيم جديد مقرب من حاكم الجزائر الجديد ”شنقريحة“، بعدما أصبح زعيم الجبهة الانفصالية ”مطلوباً للعدالة الأوروبية، ويعاني مرض السرطان القاتل“.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خبير أمريكي : إدارة بايدن تُعول على المغرب كشريك أمني أساسي

خبير أمريكي : إدارة بايدن تُعول على المغرب كشريك…

2021-05-01 / 6:53 مساءً
Photo of بوابة إخبارية إيطالية تعبر عن سخطها إزاء حماية إسبانيا لزعيم البوليساريو

بوابة إخبارية إيطالية تعبر عن سخطها إزاء حماية إسبانيا…

2021-05-01 / 4:03 مساءً
Photo of بوريطة يصعد ضد إسبانيا: “إما المغرب أو ابراهيم غالي?”

بوريطة يصعد ضد إسبانيا: “إما المغرب أو ابراهيم غالي?”

2021-05-01 / 1:10 مساءً
Photo of حرس جورجيا الأمريكية يعلن مشاركته في مناورات عسكرية بالمغرب

حرس جورجيا الأمريكية يعلن مشاركته في مناورات عسكرية بالمغرب

2021-05-01 / 10:33 صباحًا
Photo of ناقشا جائحة كورونا والعلاقات بين البلدين.. بوريطة يتباحث ونظيره البرتغالي

ناقشا جائحة كورونا والعلاقات بين البلدين.. بوريطة يتباحث ونظيره…

2021-05-01 / 9:47 صباحًا
Photo of موقع اخباري امريكي : بايدن لن يتراجع عن الاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء

موقع اخباري امريكي : بايدن لن يتراجع عن الاعتراف…

2021-05-01 / 8:00 صباحًا
Photo of البيت الابيض يجدد موقفه بسيادة المغرب على صحراءه ودعمه للعلاقات مع إسرائيل

البيت الابيض يجدد موقفه بسيادة المغرب على صحراءه ودعمه…

2021-05-01 / 12:17 صباحًا
Photo of في محادثات بين بلينكن وبوريطة ..ابراز للإصلاحات “الهامة” للملك محمد السادس

في محادثات بين بلينكن وبوريطة ..ابراز للإصلاحات “الهامة” للملك…

2021-04-30 / 11:19 مساءً
Photo of ترشيح دي ميستورا مبعوثا جديدا إلى الصحراء المغربية

ترشيح دي ميستورا مبعوثا جديدا إلى الصحراء المغربية

2021-04-30 / 8:44 مساءً
Photo of بلينكن يُجري محادثات مع بوريطة

بلينكن يُجري محادثات مع بوريطة

2021-04-30 / 8:29 مساءً

تعليق واحد

  1. مجرد تساؤل.
    كلام المقال موجه للمداويخ.
    لو كانت الجزائر تريد التخلص من إبراهيم غالي لفعلت حتى ولو كان غير مريض. وكونه مريض، الأمر يكون أسهل ويبعد الشبهات بتركه يموت في أحد المستشفيات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق