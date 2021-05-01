موقع جزائري: “الجنرالات” أرسلوا غالي للعلاج في اسبانيا لتوريط الأخيرة مع المغرب

هبة بريس

كشف موقع ”الجزائر تايمز“، أن الجزائر رفضت الاستجابة لطلب إسبانيا وإعادة زعيم جبهة البوليساريو إلى أراضيها بعد تحسن حالته الصحية.

وذكر الموقع نقلا عن مصادره، أن “الجنرالات” أرسلوا ”غالي“ للعلاج في إسبانيا بهوية مزورة، للتخلص منه وتوريط إسبانيا سياسيا مع المغرب.

كما أشار الموقع إلى حصوله على تسريب يفيد بأن الحكومة الإسبانية طلبت ”عن طريق سفيرها في الجزائر إرسال طائرة لإعادته إلى مستشفى عين النعجة بعد تحسن حالته، بحسب تقرير المستشفى، والحقيقة أن خبراء في القانون الدولي نصحوا حكومة بيدرو سانشيز بالتخلص من ”بن بطوش“ (الاسم المزور الذي دخل به غالي) لأن وضعيته القانونية في حال وفاته ستشكل مشكلة حقيقية للدولة الإسبانية“.

وأضاف المصدر ذاته أن النظام الجزائري يستعد للتخلص من ”إبراهيم غالي“، وتعويضه بزعيم جديد مقرب من حاكم الجزائر الجديد ”شنقريحة“، بعدما أصبح زعيم الجبهة الانفصالية ”مطلوباً للعدالة الأوروبية، ويعاني مرض السرطان القاتل“.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5