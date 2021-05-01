دييغو مارادونا

“السبب تقصير الفريق الطبي”.. الكشف عن نتائج التحقيق في وفاة مارادونا

2021-05-01 / 10:51 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

خلصت لجنة طبية تولت التحقيق في ملابسات وفاة نجم كرة القدم، الأرجنتيني دييغو مارادونا، إلى أن الفريق الطبي للأسطورة ” تصرف بطريقة غير ملائمة تكشف عن تقصير وإهمال”.

وصدمت وفاة مارادونا عن 60 عاما في نوفمبر من العام الماضي، الأرجنتين وعالم كرة القدم، حيث كان يحظى بشعبية هائلة، وطالب كثيرون بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن وفاته المفاجئة.

وشرعت هيئة الادعاء العام في الأرجنتين في التحقيق، بعد وفاة النجم السابق، بسبب فشل في القلب في منزله بالقرب من العاصمة بوينس أيرس، وشمل التحقيق تفتيش متعلقات تخص طبيبه الخاص، إلى جانب التحقيق مع أشخاص آخرين من الفريق المسؤول عن رعايته.

وقال تقرير اللجنة الطبية الذي صدر أمس الجمعة، إن “عمل الفريق الطبي المخول بعلاج دييغو أرماندو مارادونا كشف عن تقصير وإهمال” في أداء مهمته.

وأشار التقرير إلى أن حالة مارادونا ساءت، وأنه كان يحتضر قبل نحو 12 ساعة من وفاته مع انتصاف النهار تقريبا في 25 نوفمبر الماضي.

وأضاف التقرير: “أظهر إشارات واضحة على معاناته لمدة طويلة، ولهذا فنحن نستنتج أن المريض لم يحصل على الاهتمام المطلوب من الساعة 00.30 يوم 25 نوفمبر 2020”.

ويعتبر مارادونا، الذي فاز ببطولة كأس العالم مع الأرجنتين في العام 1986، أحد أبرز لاعبي كرة القدم على مدار تاريخها، ويحظى بمكانة رفيعة في بلده، رغم مشكلاته الطويلة مع المخدرات، وإدمان الكحوليات.

وسبق لمارادونا اللعب في صفوف برشلونة، ونابولي، وإشبيلية، وبوكا جونيورز، وأرجنتينوس جونيورز.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الهند.. مصرع 18 مريض بكورونا في حريق شب بمستشفى

الهند.. مصرع 18 مريض بكورونا في حريق شب بمستشفى

2021-05-01 / 9:57 صباحًا
Photo of صندوق النقد الدولي: الجزائر من البلدان الأكثر “بطئا” في حملات التلقيح

صندوق النقد الدولي: الجزائر من البلدان الأكثر “بطئا” في…

2021-05-01 / 7:00 صباحًا
Photo of اتقوا الله “.. متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يرد على “الشامتين” في قتلى جبل الجرمق

اتقوا الله “.. متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يرد على…

2021-04-30 / 9:19 مساءً
Photo of مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار في ولاية كارولاينا الأمريكية

مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار في ولاية كارولاينا الأمريكية

2021-04-30 / 8:14 مساءً
Photo of روسيا تدرج رئيس البرلمان الأوروبي على القائمة السوداء

روسيا تدرج رئيس البرلمان الأوروبي على القائمة السوداء

2021-04-30 / 6:59 مساءً
Photo of بريطانيا.. توقيف رجلين حاولا إشعال النيران في مقر إقامة السفير السعودي

بريطانيا.. توقيف رجلين حاولا إشعال النيران في مقر إقامة…

2021-04-30 / 5:52 مساءً
Photo of في الجمعة ال115.. الجزائريون يخرجون للشوارع لإسقاط النظام العسكري

في الجمعة ال115.. الجزائريون يخرجون للشوارع لإسقاط النظام العسكري

2021-04-30 / 4:36 مساءً
Photo of الرئيس الفلسطيني يعزي إسرائيل: “نصلي من أجل الضحايا”

الرئيس الفلسطيني يعزي إسرائيل: “نصلي من أجل الضحايا”

2021-04-30 / 4:08 مساءً
Photo of ماكرون: البالغون 18 سنة فما فوق سيحصلون على اللقاح بدء من 15 يونيو

ماكرون: البالغون 18 سنة فما فوق سيحصلون على اللقاح…

2021-04-30 / 2:55 مساءً
Photo of أسرة “طفلة المعادي” : كنا نأمل في إصدار حكم أشد على المتحرش

أسرة “طفلة المعادي” : كنا نأمل في إصدار حكم…

2021-04-30 / 1:33 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق