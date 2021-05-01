بسبب كورونا.. الفنانين سمير غانم و دلال عبد العزيز يدخلان المستشفى

هبة بريس - القسم الفني

تعرض مساء أمس، الفنان المصري سمير غانم لوعكة صحية، حيث أكدت مجموعة من المواقع الإعلامية المصرية أنه يعاني من خلل في وظائف الكلى.

و حسب نفس المصادر فإن الحالة الصحية للفنان المصري سمير غانم بدأت تستقر، و كذلك زوجته الفنانة دلال عبد العزيز التي أصيبت مؤخرا بفيروس كورونا المستجد و التي تخضع للبرتوكول الصحي المعمول به.

من جانبه، تواصل الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، مع جمهوره ومحبيه عبر موقع فايسبوك ،كأول تعليق له بعد دخول سمير غانم ودلال عبدالعزيز إلى المستشفى.

وكتب رامي رضوان: “أشكر كل من حاول التواصل.. وأرجو التماس العذر، للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم و دلال عبدالعزيز، وهما في المستشفى حاليًّا لتلقي الرعاية اللازمة”.

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