ناصر بوريطة - وزير الشؤون الخارجية والتعاون

ناقشا جائحة كورونا والعلاقات بين البلدين.. بوريطة يتباحث ونظيره البرتغالي

2021-05-01 / 9:47 صباحًا
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هبة بريس

أجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الجمعة، مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي، أوغستو سانتوس سيلفا.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الوزيرين نوها، خلال هذه المباحثات التي تندرج في إطار الاتصالات الدائمة والمنتظمة بين البلدين، بتميز العلاقات القائمة بين المغرب والبرتغال.

واتفق الوزيران على التحضير للاستحقاقات المقبلة في الأجندة الثنائية، في أفق انعقاد الاجتماع رفيع المستوى وإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين.

وأضاف البلاغ أن بوريطة وسانتوس سيلفا، أكدا على أهمية تعزيز دينامية العلاقات الثنائية ومواءمتها مع المتطلبات الجديدة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، من خلال الاستفادة من تطور سلاسل القيم الجديدة واستكشاف مجالات مبتكرة للتعاون.

من جهة أخرى، أشاد الوزير البرتغالي بنجاح حملة التلقيح ضد كوفيد-19 التي ينفذها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأكد سانتوس سيلفا على الدور النشط للمغرب في مسلسل الاندماج والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، مجددا دعمه للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي تتولى البرتغال رئاسته.

وشدد الوزيران ،وفق البلاغ، على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون للمساهمة في تسوية العديد من القضايا الإقليمية، لا سيما في ليبيا ومنطقة الساحل ومناطق أخرى في إفريقيا.

كما جددا التأكيد على أهمية استمرار التشاور بين البلدين على المستوى متعدد الأطراف وداخل الهيئات الدولية.

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تعليق واحد

  1. مجرد تساؤل.
    هل هي دينامية جديدة !!!؟؟؟
    السيد بوريطة انتقل من دينامية القنصليات التي لم تأتي أكلها إلى دينامية الهاتف من مكتبه ليثبت نشاطه ووجوده مادامت لا تكلفها شيئا.
    حيث لا يمر يوم حتى يتصل بوزير خارجية هنا أو هناك ليناقش معه جميع القضايا ما عدا قضية الصحراء.
    لماذا لم يتطرق الوزيران إلى قضية الصحراء !!!؟؟؟

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