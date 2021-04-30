طرفاية: توقيف 55 مقيم غير شرعي بالسد القضائي الواد الواعر
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طرفاية: توقيف 55 مقيم غير شرعي بالسد القضائي الواد الواعر

2021-04-30 / 11:32 مساءً
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هبة بريس- أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس ” من مصادر مطلعة، أن مصالح الدرك الملكي بجماعة أخفنير التابعة لعمالة إقليم طرفاية، وقفت سدا منيعا أمام جحافل من المهاجرين الغير شرعيين، الذين تدفقوا خلال 24 ساعة الماضية عبر وسائل نقل عمومية مختلفة في إتجاه مدينة العيون.

وحسب ذات المصادر، التي أسرت على أن مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية طرفاية، تباشر بشكل يومي على مراقبة جميع وسائل النقل العمومي، بنقطة التفتيش الواد الواعر، النقطة الحدودية التي تفصل جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، عن جهة كلميم وادنون ، و التي تعتبر إحدى أشد نقط التفتيش التابعة لجهاز الدرك الملكي بالصحراء المغربية و التي يتخوف منها المهاجرين السريين كثيرا نظرا لصعوبة المرور منها.

هذه الإجراءات المشددة، التي تم توقيف من خلالها حوالي 55 مهاجر غير شرعي خلال 24 ساعة الماضية، داخل وسائل النقل العمومية، بالسد القضائي شمال أخفنير كانوا في صدد التوجه نحو مدينة العيون والداخلة.

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