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صندوق النقد الدولي: الجزائر من البلدان الأكثر “بطئا” في حملات التلقيح

2021-05-01 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

صنف صندوق النقد الدولي، الجزائر من بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، التي تعد “بطيئة التطعيم” في حملاتها للتلقيح ضد جائحة (كوفيد-19).

واعتبر صندوق النقد الدولي في تقرير، نشرته وسائل الإعلام الجزائرية، أن “البلدان والأراضي الـ13 لهذه المجموعة بدأت عمليات التلقيح بتغطية محدودة، وعلى العموم من غير المنتظر أن تصل إلى جزء هام من ساكنتها قبل منتصف العام 2022، في أحسن تقدير، باستثناء في حال بذلت مجهودات إضافية، من قبيل الحصول على مساعدة المجتمع الدولي”.

ولا تتوافق توقعات صندوق النقد الدولي مع تأكيدات السلطات الجزائرية، التي أعلنت أنها تهدف إلى تلقيح نسبة 70 في المائة من الساكنة الجزائرية، التي تقدر ب43 مليون نسمة، قبل نهاية السنة الجارية.

وتوصلت الجزائر، إلى غاية الآن، ب 664 ألف جرعة من اللقاحات المضادة ل(كوفيد-19)، تسمح بتلقيح 332 ألف شخص كحد أقصى، بالنظر إلى جرعات اللقاح الضرورية لكل شخص.

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تعليق واحد

  1. لم يتم تلقيح أزيد من مئة شخص في الجزائر، ليست هناك بنية تحتية و لا رقمنة للقطاع الصحي و لا لوجيستيك. اللقاح المهدى من طرف كوفاكس لم يتم استخدامه و قد انتهت صلاحيته، لذلك كوفاكس تعطي اللقاح للدول التي تستخدمه فعليا. نرى أن دولا تعداد ساكنتها أقل من الجزائر لكنها توصلت بشحنات أهم، لأنها ببساطة تستخدمه جديا. حتى “أصدقاء” الجزائر روسيا و الصين لم يقدموا ولا طائرة واحدة محملة باللقاح، بأنها بذلك وكأنها سترميه في الأزبال.

    هناك شركتان في الجزائر، شركة “Sonatrach” التي تُدخِل العملة الصعبة لخزينة البلاد، و شركة “Les Généraux & Co” التي تصرف العملة الصعبة من خزينة البلاد

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