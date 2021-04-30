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ادريس لشكر

لشكر: الصحافة فتحت عليّ نيرانها وانتقدت غياب التجديد

2021-04-30 / 11:02 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قال إدريس لشكر جوابا عن امكانية ترشحه على رأس حزب الاتحاد الاشتراكي ان “القرار ليس بيده ” مشيرا بالقول ” اشتغلت لأربع ولايات برلمانية طيلة 20 سنة، وأعتبر أن البرلمان المدرسة السياسية الأهم في البلاد”

واضاف لشكر “الحسن الثاني رحمة الله عليه، كان يقول لو لم أكن ملكا لاخترت أن أكون مُنتَخبًا. وأنا في التوجه نفسه أقول إن أهم مدرسة سياسية هي البرلمان، ولدي حنين دائم لدهاليزه وكواليسه ومناقشة النصوص والرقابة التي تمنح الكثير من الحيوية والدينامية”

واسترسل متحدثا في حوار صحفي ” في آخر ترشيح لي، أذكر أن الصحافة فتحت عليّ نيرانها وانتقدت غياب التجديد والتشبيب وتكرار الوجوه نفسها، أنا في حيرة من أمري. أخاف أن ينقلب الأمر إلى نوع من التضليل والتدليس على الرأي العام واعتباره مسألة طموح شخصي، وهو ما أنفيه.

وحول ما سيقدمه الحزب للشباب و وبأي برنامج سيخوض الإ تحاد الاشتراكي الاستحقاقات الانتخابية المقبلة قال لشكر “أي حزب لديه طموح لرئاسة الحكومة، لابد أن يكون على رأس أولوياته موضوع الحماية ا،لاجتماعية.

وزاد قائلا ” أنا مؤمن بالسياسة، ولا أقصي أو ألغي ما قام به سواء الذين اختلفنا معهم أو ساندناهم “

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