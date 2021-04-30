الـOCP ينخرط في تعزيز البنية التحتية الرياضية بإقليم اليوسفية

هبة بريس

انخرط المجمع الشريف للفوسفاط بموقع الكنتور، في تعزيز البنية التحتية الرياضية بإقليم اليوسفية، وذلك في إطار برنامج سوسيو-رياضي يهدف الى خلق وتهيئة البنية التحتية اللازمة لممارسة الرياضة.

وذكر بلاغ للمجمع، اليوم الجمعة، أن قرية سيدي احمد (إقليم اليوسفية) عرفت، يوم الثلاثاء الماضي، افتتاح ملعب للقرب في وجه شباب القرية من أجل ممارسة الرياضة، حيث قام المجمع الشريف للفوسفاط بموقع الكنتور بإنشاء وتجهيز ملعب للقرب معشوشب بمواصفات دولية.

وأضاف البلاغ أن هذا المشروع يأتي في إطار المشاريع التنموية المنجزة من طرف مديرية المسؤوليات المجتمعاتية بموقع الكنتور بشراكة مع عمالة إقليم اليوسفية وتنسيق تام مع المصالح التقنية بموقع الكنتور، بهدف إدماج الشباب والرفع من مستوى المواهب الرياضية والارتقاء بالمجال الرياضي على العموم بالإقليم.

ويتضمن هذا البرنامج التنموي إنجاز ملاعب للقرب على مستوى مجموعة من أحياء مدينة اليوسفية، بالإضافة إلى المجال القروي (إنجاز ملعب للقرب بقرية امزيندة)، وكذا إنجاز ملعبين بكل من حي المنار وحي العيون بنفس المدينة.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الملاعب، التي تعرف إقبالا “كبيرا” من لدن شباب الإقليم، يتم تسييرها من طرف نادي أولمبيك اليوسفية وبتأطير من قدماء رياضيي النادي، وهي مفتوحة بالمجان في وجه عموم الساكنة.

وحسب المصدر ذاته، فإن “هذا البرنامج السوسيو-رياضي يحظى بتتبع وعناية خاصة من لدن مسؤولي عمالة إقليم اليوسفية وموقع الكنتور، وعلى رأسهم كل من السيد محمد سالم السبطي عامل إقليم اليوسفية والسيد عبد الكريم رمزي مدير الموقع الصناعي الكنتور التابع للمجمع الشريف للفوسفاط”.

وبهذه المناسبة، أكد المجمع الشريف للفوسفاط بموقع الكنتور “عزمه على مواصلة إنجاز هذا البرنامج السوسيو-رياضي عبر استكمال وإنجاز مجموعة من ملاعب القرب على المستوى الحضري والقروي على حد سواء بإقليم اليوسفية في المستقبل القريب”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1