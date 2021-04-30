أكادير : إنحراف شاحنة بمنعرجات " طابوݣا" و اصابة سائقها

اكادير : إنحراف شاحنة بمنعرجات ” طابوݣا” و اصابة سائقها بركة

2021-04-30 / 10:06 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

وقعت حادثة سير، عشية اليوم الجمعة 30 أبريل الجاري، على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 فوق تراب الجماعة القروية ” تامري” شمال أكادير .

الحادث خلف إصابة سائق الشاحنة من الحجم الكبير، بعد إنقلابها بأحد المنعرجات المسماة ‘طابوݣا” بعدما فقد السيطرة عليها، مما أدى إلى إنحرافها وسقوطها أسفل الطريق.

وقد تم نقل السائق إلى مستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير ، لتلقي العلاجات، وفتحت السلطات تحقيق في ملابسات الحادث والذي يرجح أن يكون التعب والنوم أحد أسبابه .

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