لصويرة : رئيس جماعة يقدم نفسه للسلطات بعد قتله لمواطنة بولونية في حادث سير
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الصويرة : رئيس جماعة يقدم نفسه للسلطات بعد قتله لمواطنة بولونية في حادث سير

2021-04-30 / 9:35 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها ، أن رئيس المجلس الجماعي ل “الحنشان”، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم الصويرة، قد سلم نفسه لمصالح الدرك اليوم الجمعة 30 أبريل الجاري، بعد ضلوعه في حادثة سير أودت بحياة مواطنة بولونية “ألكساندرا غونزاليس” في حادثة سير وقعت خلال اليوم الأول من شهر رمضان الجاري.

وبتعليمات من النيابة العامة، فقد تم وضع رئيس الجماعة، رهن تدابير الحراسة النظرية، بعد إعترافه خلال المحضر الرسمي بقيادته لسيارات الخدمة في بلديته دون رخصة سياقة، وكان خلال الحادث قد تسبب في دهس المواطنة البولندية و صديقها المغربي اللذان كانا على متن دراجة نارية حيث تم نقل صديق الضحية إلى المستشفى الاقليمي للصويرة لتلقي العلاجات الضرورية وهو الذي كان قد تعرض لإصابة على مستوى الساق اما صديقته فقد فارقت الحياة في حينه.

وكانت وزارة الخارجية البولندية قد أكدت أن المسؤولين المغاربة أبلغوا السفارة البولونية في الرباط بفتح تحقيق في الحادث وأن القنصل البولندي زار مكان الحادث في الصويرة .

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‫2 تعليقات

  2. جل ان لم نقل كل الجماعات المحلية تتوفر على سائق او اكثر.اغلب هؤلاء السائقين دورهم لا علاقة له بتقديم الخدمات للجماعة التي ينتسب اليها اد اغلب رؤساء خدمة الجماعات هو من يسوقون سيارات الخدمة بانفسهم اما السائقون يتكلفون باشياء اخرى لا علاقة لها بخدمة الجماعة..اصبحت مهمة السائقين الجماعيين هو ايصال اطفال الرؤساء الى
    المدارس والزوجات الى الحمام او التسوق وغير دلك..بل راينا سيارات الدولة تحمل علامة(ج)الحمراء تنقل الابناء والخدم والحشم الى المنتزهات والشواطء امام اعين رجال الامن من شرطة ودركيين بل تقدم لهم التحية العسكرية وكانهم في موكب ملكي.اغلب ميزانيات الجماعات من البنزين لا تدهب في خدمة مصالح الجماعة او سكانها بل تدهب في تنقلات الاعضاء وابناءهم وعندما يطالب المواطن المريض بسيارة الاسعاف فعليه ان يؤدي تمن البنزين من جيبه بدعوى قلة او نفاد ميزانية المحروقات..الكل يساهم في سوء التدبير من رجال سلطة الى ابسط مستخدم في الدولة.ويتساءلون”ايت الثروة”…

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