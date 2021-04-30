كلميم .. انطلاق العمل بالمقر الجديد للأمن

هبة بريس

أعطت المديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الجمعة 03 أبريل الجاري، إشارة الانطلاقة للعمل بالمقر الجديد للدائرة الأمنية الثالثة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة كلميم، والتي تندرج في إطار مخطط مندمج لتطوير المرافق الشرطية الخدماتية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويتضمن المقر الجديد لدائرة الشرطة الثالثة، الواقع بشارع الحسن الأول بحي “القصبة” بمدينة كلميم، مجموعة من المرافق والوسائل اللوجستكية التي تقدم خدمات أمنية من المستوى الأول، تهدف من جهة إلى تكثيف التغطية الأمنية لشرطة القرب، فضلا عن تجويد الخدمات الشرطية ذات الطابع الإداري والخدماتي المقدمة للمواطنين من جهة ثانية.

وقد تم الحرص على تجهيز المقر الجديد لدائرة الشرطة بمرافق الاستقبال والعمل التي ستمكن من توفير خدمات متكاملة للقرب لكافة فئات المرتفقين، خصوصا فيما يتعلق بالاستجابة لحاجياتهم المتعلقة بإنجاز ملفات تحصيل الوثائق التعريفية والشواهد الإدارية وكذا معالجة ملفاتهم ذات الطبيعة القضائية.

ويأتي افتتاح هذا المقر الجديد، في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية لتطوير المرافق الشرطية، وتحديث البنايات والمنشآت الأمنية بالأقاليم الجنوبية.

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