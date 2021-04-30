خطير.. عصابة مدججة بالسيوف ترعب ساكنة “بليونش”

هبة بريس- مكتب طنجة

تناقلت عدد من الصفحات والحسابات بالفضاء الأزرق، لقطات من فيديو يوثق لعصابة مدججة بالسيوف تهاجم سيارة سوداء اللون من نوع “غولف” بعدما عمد أفرادها الى اغلاق منافذ الطريق ومحاصرة صاحب المركبة وسط الشارع العام.

الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع بالفضاء الأزرق، وأثار الرعب في نفوس المغاربة، أظهر عصابة تُصفّي حساباتها بطريقتها الخاصة، دون رادع، ضواحي بليونش ، حيث استخدمت مختلف أنواع الأسلحة البيضاء في هجومها على السيارة التي حُطمت بشكل كامل.

ووفق المعطيات التي تحصلت عليها “هبة بريس” فان الواقعة جرت بمنطقة تابعة لنفوذ الدرك الملكي حيث يرجح أن يكون الدافع تصفية الحسابات بين عصابات ستنكشف خيوطها بعد دخول المصالح الامنية على الخط .

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