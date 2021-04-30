أيت ملول : توقيف متسولتان يمتلكان سيارة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

طفت بمدن سوس ظاهرة جديدة لمتسولات يمتلكن سيارات وعقارات، يتجولن بالشوارع والفضاءات العامة بعد أن غيرن ملابسهن الجديدة بملابس رثة وازلن الحلي من أجل إستجداء المارة .

بعد اعتقال صاحبة ” الكاط كاط” شمال أكادير، قبل أربع أسابيع، تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن أيت ملول، من توقيف سيدتين تم ضبطهن يحترفن التسول ، بعد عملية ترصد، وعثر بحوزتهن على الملابس الرثة التي كانوا يغيرونها داخل السيارة لاستجداء عطف المارة وعموم المواطنين.

وبحسب المعطيات الاولية فالموقوفات كانتا تستغلان سيارة خاصة يعمدن الى ركنها باحد الازقة بعيدا عن الاعين تم يقمن بتغيير ملابسهن الجيدة حيث يلبسن ملابس قديمة ورثة لاستجداء عطف المارة وهو ما يعني احترافهن لمهنة التسول ضدا على القانون .وقد تم اخضاع الموقوفتان لتحقيق اولي قبل احالتهن بامر من النيابة العامة على تدابير الحراسة النظرية في انتظار استكمال الابحاث معهن وعرضهن على النيابة العامة المختصة .

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