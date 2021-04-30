ترشيح دي ميستورا مبعوثا جديدا إلى الصحراء المغربية

هبة بريس ـ الرباط

قالت وسائل اعلام متطابقة ان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قد رشح الدبلوماسي ستيفان دي ميستورا، لتولي منصب مبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية.

وحسب ذات المصادر فالأمين العام للأمم المتحدة اقترح اسم ستيفان دي ميستورا على طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، وإنه في انتظار رد بخصوص ذلك”.

وفشلت الأمم المتحدة في تعيين خليفة للألماني هورست كوهلر منذ استقالته في أبريل 2019، لأسباب قال إنها تتعلق “بوضعه الصحي”.

وفي حال ما إذا قبول بدي ميستورا سيكون الأخير خامس وسيط أممي منذ التوصل لاتفاق إطلاق النار بين الطرفين المتنازعين في 1990.

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