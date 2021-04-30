انقطاع مؤقت لحركة السير بالمقطع الرابط بين الويدان وأفورار

هبة بريس

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء أن حركة السير بالمقطع الرابط بين بين الويدان وأفورار بأزيلال ستعرف انقطاعا مؤقتا من 3 إلى 7 ماي المقبل.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، أن المحور الطرقي الرابط بين بين الويدان و أفورار من الطريق الوطنية رقم 25 (الطريق الجهوية رقم 304 حسب التصنيف القديم (على مستوى منطقتي أيت واعرضى وإيغير نايت كيرت، ستعرف انقطاعا من الإثنين 03 ماي 2021 على الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الجمعة 07 ماي2021. وذلك لإنجاز أشغال التتريبات في إطار أشغال توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي.

وأفاد البلاغ بأن تحويل الطريق ممكن عبر الطريق الجهوية رقم الرابطة 306 بين بين الويدان وواويزغت، والطريق الإقليمية رقم 3111 بين واويزغت وتيموليلت، مشيرا إلى أن استئناف حركة السير الاعتيادية سيتم مباشرة بعد انتهاء أشغال التتريبات بهذا المقطع، وداعيا مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

وأكدت الوزارة ان مصالحها ستبقى رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومـــات الكافية حول حالة الطرق، مهيبة تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية: www.equipement.gov.ma وموقع التواصل الاجتماعي:https://www.facebook.com/METLE.DGRTT، والتطبيق “طريقي MaRoute» الذي يمكن تحميله عبر الهواتف الذكية أو الإتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية العامة للطرق والنقل البري على الرقم الهاتفي 05.37.71.17.17.

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