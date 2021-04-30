ظهرن بسيوف .. قاضي التحقيق يقرر اعتقال 06 تلميذات
الصورة من الارشيف

ظهرن بسيوف ..قاضي التحقيق يُقرر اعتقال 06 تلميذات

2021-04-30 / 5:35 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

علم أن عناصر المركز القضائي بمدينة بيوكرى أحالت صباح اليوم الجمعة 30 أبريل الجاري التلميذات المشرملات على أنظار النيابة العامة المختصة.

وقالت ذات المصادر أوضحت أن وكيل الملك أحال التلميذات المتهمات على قاضي الأحداث والذي قرر إيداعهن بمركز حماية الطفولة باكادير، في إنتظار بداية جلسات المحاكمة يوم 04 ماي القادم.

وكانت بطلات الفيديو وعددهن ستة فتيات، قد تم إخضاعهن لتدابير المراقبة الحفظية بالمركز القضائي ببيوكرى بأمر من النيابة العامة المختصة.

وفي التفاصيل .. تقول التحريات مع الموقوفات أن الفيديو الذي صور جاء كرد تهديدي على فيديو آخر لتلميذات من ماسة كن قد صورنه في وقت سابق بنفس الطريقة. حيث قمن بتهديد بطلات الفيديو المنشور. وهو ما دفعهن إلى الرد بنشر الفيديو المذكور سلفا.

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