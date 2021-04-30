مصرع طفلتين بحادث دهس بإقليم مولاي يعقوب

هبة بريس - خالد العروسي

لقيت طفلتان لا يتعدى عمرهما 10 سنوات صباح يومه الجمعة 30 أبريل الجاري، مصرعهما نتيجة حادث دهس وقع على مستوى الطريق الوطنية رقم 08 بجماعة عين قنصرة التابعة لإقليم مولاي يعقوب

وفي التفاصيل أفادت مصادر ” هبة بريس ” أن الطفلتين تعرضتا لحادث دهس على مستوى الطريق الوطنية رقم 08 الرابطة بين فاس وتاونات من طرف سيارة كانت تسير بسرعة جنونية أثناء سيرهما على جادة الطريق مما أدى لإصابتهما بجروح بالغة الخطورة عجلت بوفاتهما على الفور .

واستنفر الحادث السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي التي انتقلت إلى عين المكان، وأشرفت على نقل جثتا الضحيتين إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، فيما تم فتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الفاجعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 5 0