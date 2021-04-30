الحراك الجزائري.. شعارات رافضة للانتخابات
الصورة تعبيرية

في الجمعة ال115.. الجزائريون يخرجون للشوارع لإسقاط النظام العسكري

2021-04-30 / 4:36 مساءً
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هبة بريس - وكالات

خرج الجزائريون، اليوم في الجمعة 115 من الحراك الشعبي، بمسيرات حاشدة في العاصمة وعدد من الولايات الأخرى، للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام، كما رفعوا شعارات مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ومقاطعة الانتخابات.

وعلى غرار الجمعات الماضية التي أعقبت الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشعبي، خرج المتظاهرون بعد أداء صلاة الجمعة بالعاصمة.

وانطلقت المسيرات من مسجد “الرحمة” القريب من شارع ديدوش مراد الرئيسي بوسط المدينة، وسارت حشود من ساحتي أول ماي وباب الوادي اتجهت نحو ساحتي اودان والبريد المركزي، حيث يلتقي المتظاهرون.

كما خرجت مظاهرات بمدن قسنطينة وعنابة وسكيكدة والمدية والبويرة وتيزي وزو وبجاية ومستغانم، وفق ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إعلامية.

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