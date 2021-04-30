خوفا من افتضاح أمره.. أب يقتل ابنه بعدما اكتشف علاقته بحفيدته بالفقيه بنصالح

هبة بريس

اهتزت منطقة أولاد السي بلغيت التابعة للجماعة الترابية سيدي حمادي، بإقليم الفقيه بنصالح، على وقع جريمة قتل بشعة.

وحسب مصدر محلي، فتعود تفاصيل الواقعة، إلى إجهاز أب على ابنه الثلاثيني، بعدما اكتشف الأخير علاقته مع حفيدته .

وأضاف ذات المصدر، أن الهالك الذي يشتغل نادلا بالدار البيضاء، عاد إلى منزل والده حيث اكتشف أن الأخير يضاجع حفيدته “ابنة أخت الهالك”، البالغة من العمر 24 سنة.

وتابع المصدر ذاته، أن الهالك لام والده على ممارساته وهدده بفضحه في حال استمراره في ذلك، ما دفع بالأب الى قتل ابنه ودفنه بأرض قرب المنزل.

هذا وبعد اختفاء الخال، قامت المعنية بالأمر باخبار أحد أفراد عائلتها التي اتصلت بمصالح الدرك الملكي، حيث حلت بعين المكان واعتقلت الجاني كما نقلت جثة الهالك الى مستودع الأموات

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