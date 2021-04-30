الرئيس الفلسطيني يعزي إسرائيل: “نصلي من أجل الضحايا”
هبة بريس - وكالات
قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، تعازيه لنظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، في ضحايا حادث تدافع وقع بعد منتصف الليلة الماضية، شمالي إسرائيل.
وقال عباس في برقية عزاء بعث بها إلى ريفلين: “نعرب عن أسفنا للمأساة التي خلفت عشرات الضحايا”، بحسب ما أفادت به صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وأضاف الرئيس الفلسطيني: “نصلي من أجل الضحايا ونتمنى الشفاء للمصابين”.
وقتل 45 إسرائيليا وأصيب أكثر من 103، في تدافع شديد وزحام خلال الاحتفالات بعيد الشعلة (لاغ باعومير) في قرية ميرون، قرب صفد، شمالي إسرائيل بعد منتصف الليلة الماضية، وشارك فيها نحو مئة ألف شخص، بحسب قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية.
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4 تعليقات
هذا هو النفاق السياسي…
يأسف الرئيس الفلسطيني عن مقتل الإسرائيليين و يصلي من أجلهم في حين أن اسرائييل قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ إنشاء الدولة الإسرائيلية و منذ النكبة.
لمن يطبلون لعدم التطبيع مع إسرائيل
أأنتم فلسطينيون أكثر من عباس ؟؟؟
الخاءن،يعزي قتلة،الفلسطينيين،الأبرياء والشرفاء،الويل لك،ايها المنافقون