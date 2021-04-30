28 قتيلاً في انهيار مدرّج خلال حفل ديني شمال إسرائيل

الرئيس الفلسطيني يعزي إسرائيل: “نصلي من أجل الضحايا”

2021-04-30 / 4:08 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، تعازيه لنظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، في ضحايا حادث تدافع وقع بعد منتصف الليلة الماضية، شمالي إسرائيل.

وقال عباس في برقية عزاء بعث بها إلى ريفلين: “نعرب عن أسفنا للمأساة التي خلفت عشرات الضحايا”، بحسب ما أفادت به صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وأضاف الرئيس الفلسطيني: “نصلي من أجل الضحايا ونتمنى الشفاء للمصابين”.

وقتل 45 إسرائيليا وأصيب أكثر من 103، في تدافع شديد وزحام خلال الاحتفالات بعيد الشعلة (لاغ باعومير) في قرية ميرون، قرب صفد، شمالي إسرائيل بعد منتصف الليلة الماضية، وشارك فيها نحو مئة ألف شخص، بحسب قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية.

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