بسبب تدهور حالته الصحية ..عمر الراضي يعلق إضرابه عن الطعام

هبة بريس - الرباط

قرر الصحفي المعتقل عمر الراضي، تعليق إضرابه عن الطعام، بسبب تدهور حالته الصحية.

وقال ادريس الراضي، والد عمر في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” أن “عمر قرر بعد زيارة الطبيب هذا اليوم ونظرا للآثار الخطيرة التي طرأت على صحته وتدهورها بشكل كبير في اليومين الماضيين وبعد استشارة عائلته في هذا الأمر ونزولا عند رغبتها ،تعليق إضرابه عن الطعام بشكل مؤقت.”

وأضاف والد عمر، أن هذا التعليق المؤقت يأتي استجابة كذلك لمناشدات عدد كبير من الشخصيات السياسية والحقوقية والجمعوية، مشيرا الى أن عمر الراضي أكد أن هذا التعليق الذي يبدأ مفعوله من اليوم ليس نهائيا، متمسكا بالاستمرار في الدفاع عن حقه الدستوري في محاكمة عادلة والمتابعة في حالة سراح بجميع الوسائل المتاحة.

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