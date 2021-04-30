الصحفي عمر الراضي

بسبب تدهور حالته الصحية ..عمر الراضي يعلق إضرابه عن الطعام

2021-04-30 / 3:57 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

قرر الصحفي المعتقل عمر الراضي، تعليق إضرابه عن الطعام، بسبب تدهور حالته الصحية.

وقال ادريس الراضي، والد عمر في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” أن “عمر قرر بعد زيارة الطبيب هذا اليوم ونظرا للآثار الخطيرة التي طرأت على صحته وتدهورها بشكل كبير في اليومين الماضيين وبعد استشارة عائلته في هذا الأمر ونزولا عند رغبتها ،تعليق إضرابه عن الطعام بشكل مؤقت.”

وأضاف والد عمر، أن هذا التعليق المؤقت يأتي استجابة كذلك لمناشدات عدد كبير من الشخصيات السياسية والحقوقية والجمعوية، مشيرا الى أن عمر الراضي أكد أن هذا التعليق الذي يبدأ مفعوله من اليوم ليس نهائيا، متمسكا بالاستمرار في الدفاع عن حقه الدستوري في محاكمة عادلة والمتابعة في حالة سراح بجميع الوسائل المتاحة.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انقطاع مؤقت لحركة السير بالمقطع الرابط بين الويدان وأفورار

انقطاع مؤقت لحركة السير بالمقطع الرابط بين الويدان وأفورار

2021-04-30 / 5:46 مساءً
Photo of ظهرن بسيوف ..قاضي التحقيق يُقرر اعتقال 06 تلميذات

ظهرن بسيوف ..قاضي التحقيق يُقرر اعتقال 06 تلميذات

2021-04-30 / 5:35 مساءً
Photo of تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-04-30 / 4:51 مساءً
Photo of تسجيل 516 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 516 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24…

2021-04-30 / 4:47 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 363 إصابة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 363 إصابة بفيروس كورونا

2021-04-30 / 4:44 مساءً
Photo of المغرب يتوصل بشحنة جديدة من لقاح “سينوفارم” الصيني

المغرب يتوصل بشحنة جديدة من لقاح “سينوفارم” الصيني

2021-04-30 / 3:49 مساءً
Photo of حتى متم يونيو.. تمديد استفادة مموني الحفلات وفضاءات الألعاب من تعويضات كورونا

حتى متم يونيو.. تمديد استفادة مموني الحفلات وفضاءات الألعاب…

2021-04-30 / 3:17 مساءً
Photo of مداغ .. إبراز المعاني الروحية للصيام في ندوة تفاعلية

مداغ .. إبراز المعاني الروحية للصيام في ندوة تفاعلية

2021-04-30 / 1:49 مساءً
Photo of بوزنيقة.. توقيف تونسي مطلوب دوليا بتهمة الاتجار في المخدرات

بوزنيقة.. توقيف تونسي مطلوب دوليا بتهمة الاتجار في المخدرات

2021-04-30 / 12:37 مساءً
Photo of المواد الغذائية.. رصد 1054 مخالفة خلال النصف الأول من رمضان

المواد الغذائية.. رصد 1054 مخالفة خلال النصف الأول من…

2021-04-30 / 10:41 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق