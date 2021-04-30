حتى متم يونيو.. تمديد استفادة مموني الحفلات وفضاءات الألعاب من تعويضات كورونا
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الجمعة، عن تمديد أجل الاستفادة من التعويض الجزافي للقطاعات الفرعية لتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات وفضاءات الترفيه و الألعاب.
وأنهى الصندوق إلى علم “المشغلين الذي يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية لتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات وفضاءات الترفيه و الألعاب المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، والمستوفين للشروط المشار إليها في المرسومين رقم 2.21.227 و 2.21.228، أنه تقرر تمديد أجل الاستفادة من التعويض الجزافي”.
وأوضح، في بلاغ له، أنه تقرر التأجيل اعتبارا من فاتح يناير 2021 إلى متم شهر يونيو 2021 بالنسبة لأجرائهم و المتدربين لديهم قصد التكوين من أجل الإدماج المتوقفين مؤقتا عن العمل بسبب الجائحة، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 بمن فيهم من كان خلال الشهر المذكور في حالة مرض أو ولادة أو حادث شغل.
وبشكل استثنائي، من فاتح شتنبر 2020 إلى متم دجنبر 2020 بالنسبة لأجرائهم و المتدربين لديهم قصد التكوين من أجل الإدماج الذين كانوا في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل خلال شهر فبراير 2020، و لم يستفيدوا سالفا من التعويض بموجب المرسوم رقم 2.20.877.
وبالتالي، يضيف الصندوق، على المشغلين الراغبين في استفادة العاملين لديهم السالف ذكرهم من التعويض الجزافي، الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19 المحدث بتعليمات ملكية سامية، أن يقوموا بالتصريح بهم عبر بوابة covid19.cnss.ma ابتداء من اليوم وإلى غاية 3 من شهر يونيو 2021 بالنسبة للفترة الممتدة من شهر شتنبر 2020 إلى شهر ماي 2021، و من 16 من شهر يونيو 2021 إلى 3 من شهر يوليوز 2021 بالنسبة لشهر يونيو 2021.
وذكر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه وضع رهن إشارة المشغلين شريطا مصورا ودليلا توضيحيا يمكن تصفحهما عبر موقعه الرسمي www.cnss.ma، وكذا عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
ولمزيد من المعلومات، يمكن ربط الاتصال بمركز “ألو الضمان” على الأرقام التالية׃ 0802033333 /0802007200.
تعليق واحد
مـا هـو السبب في تمـاطل وتـأخر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمتابعـة تنفيـذ قـرار المجلس الإداري لدجنبر 2019 القاضي بصرف الزيادة في معاشات المتقاعدين ابتداء من ينـاير 2020؟
لازالـت فئة كبيرة من المتقاعدين الذين تتراوح أعدادهم نصف مليون متقاعد، بعدم التوصل بالزيادة في المعاش التي حددها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5%، على ألا تقل عن 100 درهم شهريا كحد أدنى، و220 درهما كحد أقصى على أساس التقاعد الأقصى المحدد في 4200 درهم من قبل الصندوق.
ووفـق بعض المصادر ، فإن سبب هذا التأخير يعود إلى تأخـر وزارة الاقتصاد والمالية في إصدار المراسيم الخاصة بهـذه الزيادة التي كـان من المقـرر تطبيقها في فاتح يناير 2020 ، في حين قام كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الشغل بإصدار كل المراسيم اللازمة.، ولكن القـرار بقـي فـي طـي النسيـان ولم ينشـر فـي الجريدة الرسميـة ليتـم تنفيـذه ، فمـن المسـؤول عــن ذلك؟