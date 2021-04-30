مغاربة يتفاعلون مع وفاة “سي طيب ” في مسلسل بنات العساس
نجلاء مزيان - هبة بريس
تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مشهد وفاة “سي طيب” في المسلسل الرمضاني”بنات العساس” الذي يبث على القناة الاولى، والذي يقوم بتجسيد دوره الممثل المغربي منصور بدري .
و أشاد مجموعة من النشطاء بالإحترافية العالية والأداء اللافت الذي تميز به كل من دنيا بوطازوت، منى فتو، منصور بدري، أمنية الشفشاوني، رباب كويد، أثناء تقديمهم لهذا المشهد الدرامي الذي أبكى جل المغاربة ليلة أمس.
و الجدير بالذكر أن مسلسل” بنات العساس ” يحظى بمتابعة واسعة، كما أنه استطاع تحقيق نسب مشاهدة عالية خلال عرضه على القناة الاولى، و كذا تصدر الطوندونس المغربي لأكثر من مرة
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3 تعليقات
كنتسآئل منين كتجيبو هاد الأخبار؟إلى باقي الناس فلمغرب كيتفرجو فقنوات الصرف الصحي المغربية نقولهم وباااااااز.
دور جميل و متميز فنان بمعنى الكلمة
راه المغاربة خاصهون يبكيو على راسهوم وعلى الانحطاط لي عايشين فيه ويديرو شي انتحار جماعي يخليوه للتاريخ لان موتهوم احسن من حياتهوم