الممثل منصور بدري

مغاربة يتفاعلون مع وفاة “سي طيب ” في مسلسل بنات العساس

2021-04-30 / 3:08 مساءً
3
نجلاء مزيان - هبة بريس

تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مشهد وفاة “سي طيب” في المسلسل الرمضاني”بنات العساس” الذي يبث على القناة الاولى، والذي يقوم بتجسيد دوره الممثل المغربي منصور بدري .

و أشاد مجموعة من النشطاء بالإحترافية العالية والأداء اللافت الذي تميز به كل من دنيا بوطازوت، منى فتو، منصور بدري، أمنية الشفشاوني، رباب كويد، أثناء تقديمهم لهذا المشهد الدرامي الذي أبكى جل المغاربة ليلة أمس.

و الجدير بالذكر أن مسلسل” بنات العساس ” يحظى بمتابعة واسعة، كما أنه استطاع تحقيق نسب مشاهدة عالية خلال عرضه على القناة الاولى، و كذا تصدر الطوندونس المغربي لأكثر من مرة

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “خياط” يتهم محمد رمضان بعدم اداء واجبات ثمن أقمصة خاطها له

“خياط” يتهم محمد رمضان بعدم اداء واجبات ثمن أقمصة…

2021-04-29 / 5:55 مساءً
Photo of رحيل ” إيل رسيتاس” الذي أضحك المغاربة و العالم بأكمله

رحيل ” إيل رسيتاس” الذي أضحك المغاربة و العالم…

2021-04-28 / 10:54 مساءً
Photo of أنتوني هوبكينز… يحصل على جائزة الاوسكار في دور مسن ضعيف يعاني الخرف

أنتوني هوبكينز… يحصل على جائزة الاوسكار في دور مسن…

2021-04-28 / 9:51 مساءً
Photo of المخرج مجاهد يدعو المغاربة للمساهمة ماديا في عمل تاريخي ضخم

المخرج مجاهد يدعو المغاربة للمساهمة ماديا في عمل تاريخي…

2021-04-28 / 4:10 مساءً
Photo of الشيخة طراكس: “كون كان ابن تيمية حي كون باس ليا راسي حيت درت ليه البوز”

الشيخة طراكس: “كون كان ابن تيمية حي كون باس…

2021-04-28 / 12:40 مساءً
Photo of سعد المجرد يعلن عن إصدار أغنية دينية بعنوان “نادي يا الله”

سعد المجرد يعلن عن إصدار أغنية دينية بعنوان “نادي…

2021-04-28 / 7:30 صباحًا
Photo of جاهدة وهبه تتألق في الأغنية الدينية “ما طلبتُ من الله”

جاهدة وهبه تتألق في الأغنية الدينية “ما طلبتُ من…

2021-04-27 / 4:55 مساءً
Photo of بلقيس تعلن “خلع” زوجها وتعلق: “الذي سيكسر لنا غصنا سوف نقتلع شجرته”

بلقيس تعلن “خلع” زوجها وتعلق: “الذي سيكسر لنا غصنا…

2021-04-27 / 2:51 مساءً
Photo of طارق البخاري “لهبة بريس”: المحادثة ملفقة و الطرف الثاني هدفه الوحيد هو خلق “البوز”

طارق البخاري “لهبة بريس”: المحادثة ملفقة و الطرف الثاني…

2021-04-26 / 9:02 مساءً
Photo of مصر.. بلاغ إلى النائب العام يتهم الفنان محمد رمضان بـ “قتل” الطيار

مصر.. بلاغ إلى النائب العام يتهم الفنان محمد رمضان…

2021-04-26 / 10:57 صباحًا

‫3 تعليقات

  3. راه المغاربة خاصهون يبكيو على راسهوم وعلى الانحطاط لي عايشين فيه ويديرو شي انتحار جماعي يخليوه للتاريخ لان موتهوم احسن من حياتهوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق