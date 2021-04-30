ماكرون: البالغون 18 سنة فما فوق سيحصلون على اللقاح بدء من 15 يونيو

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن كل فرد يفوق عمره الـ18 عاما سيسمح له بالحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا ابتداء من 15 يونيو المقبل.

هذا وقالت وزارة الصحة الفرنسية إن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وصل إلى 14.601.130.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن فرنسا تحتل المرتبة الثامنة في قائمة الدول الأكثر تضررا في العالم بوباء كورونا، بإجمالي وفيات بلغ 104077، وإجمالي إصابات 5.626.985.

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