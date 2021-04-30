تطرقا لجائحة كورونا وفتح سفارة بالرباط.. بوريطة يتباحث ونظيره الكازاخستاني

هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، مباحثات هاتفية مع نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية بجمهورية كازاخستان، السيد مختار تلوبردي.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الوزيرين أشادا، خلال هذه المباحثات، بالعلاقات الممتازة القائمة بين البلدين، مؤكدين على أهمية الارتقاء بها إلى مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس قاسم جومارت توكاييف.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزيرين رحبا بقرار جمهورية كازاخستان فتح سفارة مقيمة بالرباط وتعيين أول سفير كازاخستاني مقيم بالمغرب، مما سيعطي بلا شك زخما جديدا لدينامية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف أنه بعد أن سجل الوزيران الإمكانات الهائلة لتطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين، اتفقا على تنظيم مشاورات سياسية على مستوى وزيري الشؤون الخارجية بمجرد أن يسمح الوضع الصحي بذلك، مشيرا إلى أن السيد تلوبردي استجاب لدعوة السيد بوريطة للقيام بزيارة عمل إلى المغرب.

ولفت المصدر إلى أن السيدين بوريطة وتلوبردي تطرقا أيضا إلى إمكانيات التعاون في مكافحة كوفيد-19 وتبادل الخبرات في ما يتعلق بمختلف التدابير التي اتخذها البلدان في مجال التعافي بعد الجائحة، مضيفا في هذا السياق، أن السيد بوريطة هنأ نظيره الكازاخستاني بإطلاق اللقاح الكازاخستاني (قازفاك).

وبخصوص القضية الوطنية، أعرب السيد بوريطة عن تقدير المغرب للموقف الواضح والإيجابي والبناء لكازاخستان ودعمها الدائم للوحدة الترابية للمغرب.

وحسب المصدر ذاته، فقد أعرب الوزير الكازاخستاني عن شكره للمغرب على انضمامه في مارس 2021 إلى المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، التي تم إحداثها تحت رعاية منظمة التعاون الإسلامي، بمبادرة من كازاخستان، حيث يوجد مقرها.

وخلص البلاغ إلى أن بوريطة وتلوبردي اتفقا كذلك على تعزيز التنسيق بينهما داخل الهيئات متعددة الأطراف والمحافل الدولية.

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