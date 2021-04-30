مستشارو البيجيدي: محاكمة حامي الدين ظالمة ونطالب باطلاق سراح الريسوني والراضي

هبة بريس - الرباط

أعلن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أنه “يتابع بقلق كبير عددا من القضايا الحقوقية، التي تساهم مع الأسف في التشويش على المسار الإيجابي الذي قطعته بلادنا في مجال احترام حقوق الإنسان وترسيخ ممارسة الحريات العامة، وتؤثر في مناخ الثقة بين الدولة والمجتمع”.

وفي بلاغ له، دعا الفريق إلى انفراج سياسي حقيقي، من خلال معالجة كافة الملفات الحقوقية العالقة وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين والمتابعين، ووقف المتابعات المبنية على شكايات كيدية في قضايا حسمها القضاء بأحكام نهائية منذ أزيد من ربع قرن، كما هو حال المحاكمة الظالمة التي تستهدف عضو فريقنا البرلماني الدكتور عبد العلي حامي الدين.

واعتبر مستشارو الحوب، أن هذه الخطوة تعد ممرا أساسيا لتعزيز ثقة المواطن في العمل السياسي ومسار الإصلاح ببلادنا وتحفيزه للمشاركة المواطنة والرفع من مصداقية المؤسسات التمثيلية المنتخبة.

وفي نفس السياق، أشار الحزب إلى الإضراب عن الطعام، الذي يخوضه الصحافيان سليمان الريسوني وعمر الراضي، مؤكدين أن خطوتهما هاته تهدد السلامة الصحية والجسدية لهما، وداعين في الآن نفسه الجهات المعنية، إلى التدخل من أجل حماية حقهما في الحياة، وإطلاق سراحهما وتوفير شروط المحاكمة العادلة لهما انسجاما مع قاعدة ” البراءة هي الأصل”.

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