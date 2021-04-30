أسرة “طفلة المعادي” : كنا نأمل في إصدار حكم أشد على المتحرش

هبة بريس - وكالات

قالت والدة طفلة المعادي التي تعرضت للتحرش، إنها تضايقت قليلا من الحكم الصادر بحق المتهم محمد جودت، حيث كانت تأمل في أن يصدر بحقه حكم أشد.

وقالت والدة الطفلة، إنها عرفت بالحكم الصادر ضد المتهم من خلال المحامي أحمد سلامة، حيث إنهم لم يحضروا للجلسة، معلقة على الحكم بقولها: “عرفت إنه أخد 10 سنين، وبصراحة أنا اتضايقت شوية لأن أنا كنت عايزه له حكم أكبر من كده، كان نفسي ياخد أقل حاجة مؤبد، بس في الآخر قولت هو كويس عليه الـ10 سنين، لأني افتكرت ولاده ومراته، هم مش ذنبهم حاجة، والقاضي عمل اللي عليه”.

وأضافت: “في تاني جلسة ليه كنا إحنا هناك، وقتها هو هدد بنتي وهدد جوزي وشاور لها بإيده إنه هيذبحها، يارا هي اللي قالت لي بعد ما نزلنا، وأنا كل اللي كنت عايزاه حق بنتي مش أكتر”.

من جهته، قال محمد بيومي، جد الطفلة، إنه ممتن لكل من وقف بجانبهم من أجل استعادة حق الطفلة يارا، مضيفا: “كل واحد وقف معانا في القضية ديه الله يبارك له، ورغم كل اللي المتهم عمله، لكن أنا واحد من الناس زعلان عليه عشان أسرته وبيته وولاده، لأنه بهدل بيت كامل بفعل قذر عمله”.

وكُشفت القضية عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه شخص أثناء استدراجه طفلة إلى داخل مدخل عقار وتحرشه بها، والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

وأظهر الفيديو، الذي التقطته كاميرات العقار في منطقة المعادي استدراج المتحرش، الذي كان يرتدي بدلة سوداء، للطفلة الصغيرة إلى الطابق الأرضي في مدخل العمارة، واصطحابه لها بعيدا عن الأنظار بجوار الدرج، حيث بدأ بالتحرش بها وملامسة إجزاء من جسدها.

ووثقت كاميرات المراقبة الواقعة، وأثارت انتباه سيدتين من العاملات في أحد المعامل الطبية المالكة للكاميرات، فخرجتا وأنقذتا الطفلة الصغيرة وتشاجرتا مع المتحرش، وواجهته إحداهما بالكاميرات قبل أن يفر هاربا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدر حكما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، على محمد جودت الذي تحرش بطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات في حي المعادي بالعاصمة المصرية القاهرة، في شهر مارس الماضي.

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