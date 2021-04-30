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الإعلان عن نتائج قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

2021-04-30 / 1:07 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، في مقر “الكاف” في العاصمة المصرية القاهرة، عن مواجهات قوية.

وجاءت المواجهات على الشكل التالي:

– المباراة الأولى: الصفاقسي التونسي X شبيبة القبائل الجزائري

– المباراة الثانية: أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي X الرجاء البيضاوي المغربي

– المباراة الثالثة: بيراميدز المصري X إنيمبا النيجري

– المباراة الرابعة: القطن الكاميروني X جراف دي داكار السنغالي

وسيلتقي في مباراة نصف النهائي الأولى، الفائز من أورلاندو والرجاء مع الفائز من بيراميدز وإنييمبا، فيما يلعب في مباراة نصف النهائي الثانية، الفائز من القطن وجراف مع الفائز من الصفاقسي وشبيبة القبائل.

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