البام: نستغرب من لامبالاة الحكومة من وضعية المتضررين من الإغلاق الليلي

هبة بريس - الرباط

تدارس المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة خلال اجتماعه الأخير، تطورات جائحة “كوفيد 19” والتحديات المتنوعة التي لا تزال تطرحها.

وفي هذا الصدد، عبر أعضاء المكتب السياسي عن تثمينهم للجهود التي تقوم بها بلادنا، بقيادة الملك محمد السادس، من أجل استيراد المزيد من جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا .

كما سجل أعضاء المكتب استغرابهم من “اللامبالاة التي تعاملت بها الحكومة مع ملايين المواطنين المغاربة المتضررين من قرار الحظر الليلي خلال شهر رمضان”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0