60 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى

هبة بريس - وكالات

أدى 60 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة رغم القيود الإسرائيلية.

وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس، إن 60 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

ومنعت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين سكان الضفة الغربية من الوصول الى المسجد الأقصى لأداء الصلاة باستثناء عدة آلاف منهم نجح الكثير منهم من الوصول عبر طرق التفافية.

كما منعت جميع سكان قطاع غزة من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

وانتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية في شوارع القدس منذ ساعات الصباح، بالتزامن مع توافد الفلسطينيين من سكان القدس والمدن والبلدات العربية في الداخل.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2