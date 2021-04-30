الصورة تعبيرية

الصحة الفرنسية: لا يجب الاستهانة بخطر السلالة الهندية لكورونا

2021-04-30 / 11:36 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم الجمعة، إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت لقاحات فيروس كورونا المتاحة فعالة ضد سلالة كورونا الهندية.

وأضاف فيران، لراديو “فرانس إنفو” أنه “يجب عدم الاستهانة بخطر هذه السلالة”.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان في وقت متأخر يوم الخميس، إن فرنسا اكتشفت أول ثلاث حالات إصابة بالفيروس”B.1.617″ من فيروس كورونا الجديد، الموجود حاليا في الهند.

وأعلنت السلطات الصحية الهندية أواخر مارس الماضي، اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19” في البلاد تحتوي على طفرتين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أسرة “طفلة المعادي” : كنا نأمل في إصدار حكم أشد على المتحرش

أسرة “طفلة المعادي” : كنا نأمل في إصدار حكم…

2021-04-30 / 1:33 مساءً
Photo of 60 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى

60 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان…

2021-04-30 / 12:11 مساءً
Photo of أسترازينيكا: قدمنا 68 مليون جرعة لقاح خلال الربع الأول من 2021

أسترازينيكا: قدمنا 68 مليون جرعة لقاح خلال الربع الأول…

2021-04-30 / 10:55 صباحًا
Photo of طارق رمضان: “لم أغتصب بريجيت السويسرية ولم أمارس معها الجنس”

طارق رمضان: “لم أغتصب بريجيت السويسرية ولم أمارس معها…

2021-04-30 / 10:32 صباحًا
Photo of اسرائيل.. ارتفاع قتلى حادث مهرجان يهودي إلى أكثر من 44 قتيلا

اسرائيل.. ارتفاع قتلى حادث مهرجان يهودي إلى أكثر من…

2021-04-30 / 9:58 صباحًا
Photo of رويترز: فرنسا ستلغي حظر التجول الليلي كليا في 30 يونيو

رويترز: فرنسا ستلغي حظر التجول الليلي كليا في 30…

2021-04-30 / 7:30 صباحًا
Photo of عاجل : 28 قتيلاً بانهيار مدرّج خلال حفل ديني شمال إسرائيل

عاجل : 28 قتيلاً بانهيار مدرّج خلال حفل ديني…

2021-04-30 / 12:27 صباحًا
Photo of رصد أول إصابة مؤكدة بسلالة كورونا الهندية في فرنسا

رصد أول إصابة مؤكدة بسلالة كورونا الهندية في فرنسا

2021-04-29 / 10:56 مساءً
Photo of بمساعدة خطيبها.. مصرية قتلت أمها وتبرر: “وقفت بطريق حبي”

بمساعدة خطيبها.. مصرية قتلت أمها وتبرر: “وقفت بطريق حبي”

2021-04-29 / 3:43 مساءً
Photo of ماكرون يعلن تخفيفا تدريجيا لتدابير “كورونا”

ماكرون يعلن تخفيفا تدريجيا لتدابير “كورونا”

2021-04-29 / 2:53 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق