تزامنا والأزمة.. الموسم الفلاحي ينقذ الاقتصاد الوطني بملايير الدراهم

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن تصل القيمة المضافة الفلاحية إلى 130 مليار درهم برسم سنة 2021، أي بارتفاع بنسبة 18,2 في المائة.

وذكرت الوزارة، في بلاغ أنها هذه التوقعات تؤكد قدرة القطاع الفلاحي على التكيف والصمود التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، والجهود والاستثمارات المبذولة لتطوير بنية تحتية منتجة، قوية ومستدامة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه “بعد موسمين جافين وسياق صحي مرتبط بالوباء، من المتوقع أن يشهد القطاع الفلاحي نموا ملحوظا مقارنة بسنة 2020، وبالتالي تجاوز الانخفاضات المتوالية لسنتي 2019 و2020 وتحقيق نمو إضافي”.

وأشارت الوزارة إلى أن الإنتاج المتوقع للحبوب الرئيسية الثلاثة لموسم 2020/21 يقدر بـ 98 مليون قنطار، أي بارتفاع يقدر ب 54,8 في المائة مقارنة بمتوسط خمس سنوات (63,3 مليون قنطار)، و 206 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

وأكد البلاغ أنه بالإضافة إلى الحبوب، تتميز المحاصيل الأخرى بوضع مُوات، ولا سيما الشمندر السكري الذي بدأت عملية حصاده، مشيرا إلى أنه بالنسبة للحوامض وأشجار الزيتون، التي تظل في مرحلة الإزهار، فإن آفاقها واعدة مع ارتباطها بتطور الظروف المناخية، وخاصة درجات الحرارة خلال شهري ماي ويونيو.

وبالإضافة إلى ذلك، وبفضل الموفورات العلفية بالمراعي وموسم حبوب جيد مرتقب، تحسن وضع أعلاف القطيع بشكل ملحوظ منذ بداية الموسم، مما سيمكن من انتعاش قطاع تربية المواشي بعد موسمين جافين.

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