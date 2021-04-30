صورة تعبيرية

تزامنا والأزمة.. الموسم الفلاحي ينقذ الاقتصاد الوطني بملايير الدراهم

2021-04-30 / 11:16 صباحًا
1
هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن تصل القيمة المضافة الفلاحية إلى 130 مليار درهم برسم سنة 2021، أي بارتفاع بنسبة 18,2 في المائة.

وذكرت الوزارة، في بلاغ أنها هذه التوقعات تؤكد قدرة القطاع الفلاحي على التكيف والصمود التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، والجهود والاستثمارات المبذولة لتطوير بنية تحتية منتجة، قوية ومستدامة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه “بعد موسمين جافين وسياق صحي مرتبط بالوباء، من المتوقع أن يشهد القطاع الفلاحي نموا ملحوظا مقارنة بسنة 2020، وبالتالي تجاوز الانخفاضات المتوالية لسنتي 2019 و2020 وتحقيق نمو إضافي”.

وأشارت الوزارة إلى أن الإنتاج المتوقع للحبوب الرئيسية الثلاثة لموسم 2020/21 يقدر بـ 98 مليون قنطار، أي بارتفاع يقدر ب 54,8 في المائة مقارنة بمتوسط خمس سنوات (63,3 مليون قنطار)، و 206 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

وأكد البلاغ أنه بالإضافة إلى الحبوب، تتميز المحاصيل الأخرى بوضع مُوات، ولا سيما الشمندر السكري الذي بدأت عملية حصاده، مشيرا إلى أنه بالنسبة للحوامض وأشجار الزيتون، التي تظل في مرحلة الإزهار، فإن آفاقها واعدة مع ارتباطها بتطور الظروف المناخية، وخاصة درجات الحرارة خلال شهري ماي ويونيو.

وبالإضافة إلى ذلك، وبفضل الموفورات العلفية بالمراعي وموسم حبوب جيد مرتقب، تحسن وضع أعلاف القطيع بشكل ملحوظ منذ بداية الموسم، مما سيمكن من انتعاش قطاع تربية المواشي بعد موسمين جافين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خلال مارس .. تراجع أسعار صناعة الملابس والأجهزة الكهربائية

خلال مارس .. تراجع أسعار صناعة الملابس والأجهزة الكهربائية

2021-04-30 / 2:03 مساءً
Photo of وفد من متعهدي الأسفار بإسرائيل يحل بجهة الشرق لتفقد مؤهلاتها السياحية

وفد من متعهدي الأسفار بإسرائيل يحل بجهة الشرق لتفقد…

2021-04-30 / 12:28 مساءً
Photo of وزارة الفلاحة: إنتاج 98 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الحالي

وزارة الفلاحة: إنتاج 98 مليون قنطار من الحبوب خلال…

2021-04-30 / 10:22 صباحًا
Photo of سفير : المغرب سجل فائضا تجاريا مع بولونيا ناهز 180 مليون دولار

سفير : المغرب سجل فائضا تجاريا مع بولونيا ناهز…

2021-04-30 / 8:30 صباحًا
Photo of الحكومة : المراكز الجهوية للاستثمار ساعدت على إحداث 20 ألفا و466 مقاولة جديدة

الحكومة : المراكز الجهوية للاستثمار ساعدت على إحداث 20…

2021-04-29 / 8:49 مساءً
Photo of بنك المغرب وإدارة الجمارك والضرائب يوقعان شراكة لتبادل المعطيات

بنك المغرب وإدارة الجمارك والضرائب يوقعان شراكة لتبادل المعطيات

2021-04-29 / 8:39 مساءً
Photo of مجلس رقابة “العمران” يحيي التزام وصمود المجموعة خلال مرحلة الأزمة

مجلس رقابة “العمران” يحيي التزام وصمود المجموعة خلال مرحلة…

2021-04-29 / 1:56 مساءً
Photo of وزارة الصناعة: هذا موعد انتهاء ممارسات أقراص الصباغة “الجوطون”

وزارة الصناعة: هذا موعد انتهاء ممارسات أقراص الصباغة “الجوطون”

2021-04-28 / 4:30 مساءً
Photo of تقرير: 50% من الأسر المغـربية لها دخل شهري يفوق 5133 درهما

تقرير: 50% من الأسر المغـربية لها دخل شهري يفوق…

2021-04-28 / 3:43 مساءً
Photo of تراجع احتياجات البنوك من السيولة إلى 63,5 مليار درهم

تراجع احتياجات البنوك من السيولة إلى 63,5 مليار درهم

2021-04-27 / 3:41 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق