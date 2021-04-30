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المواد الغذائية.. رصد 1054 مخالفة خلال النصف الأول من رمضان

2021-04-30 / 10:41 صباحًا
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هبة بريس

أفضت تدخلات اللجن المختلطة الإقليمية والمحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، إلى رصد 1054 مخالفة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر رمضان في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.

وأوضح بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عقب ثالث اجتماع للجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أن اللجان المختلطة الإقليمية والمحلية” قامت خلال الخمسة عشر يوما من شهر رمضان، بمراقبة 23 ألفا و496 محلا للإنتاج وللتخزين وللبيع الجملة وللتقسيط، تم من خلالها رصد 1054 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، وقد تم اتخاد في شأنها الإجراءات القانونية اللازمة”.

وأضاف أنه فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجان المختلطة خلال هاته الفترة بحجز وإتلاف ما يناهز 71 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها.

وأشار إلى أن هذه الكميات تشمل ما يعادل 20,21 طنا من التمور والفواكه الجافة، و10,35 طنا من البهارات، و8,6 طنا من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و6,5 طنا من الزيوت والزيتون، و5 أطنان من الحليب ومشتقاته، و4,3 طنا من الدقيق ومشتقاته، و4,1 طنا من المخبوزات والحلويات، و2,6 طنا من المشروبات والعصائر، و2,5 طنا من العسل والمربى، وما يفوق 3 أطنان من الفواكه والخضر والمعلبات.

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