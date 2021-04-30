طارق رمضان

طارق رمضان: “لم أغتصب بريجيت السويسرية ولم أمارس معها الجنس”

2021-04-30 / 10:32 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

قدم محامو المفكر السويسري طارق رمضان طلبًا لإنهاء الإجراءات ضد موكلهم لدى النيابة العامة؛ معتبرين أن التهم الموجهة إليه من القضاء السويسري، على خلفية الشكوى ضده التي تقدمت بها مواطنة سويسرية “بريجيت”، غير كافية لمقاضاته بتهمة الاغتصاب والإكراه الجنسي.

جاء هذا الطلب بناءً على فحص دقيق لوثائق الجلسات التي أجراها المدعي العام، حسبما أوضح محامو طارق رمضان؛ الذي تحدث بدوره لأول مرة علناً عن القضية، وذلك في مقابلة خص بها تلفزيون Lémanbleu.Tv السويسري عبر الأقمار الاصطناعية من باريس، حيث يخضع للرقابة القضائية في ظل توجيه إليه تهمة الاغتصاب والإكراه الجنسي خمس مرات في فرنسا.

وفي هذه المقابلة الجديدة، شدد طارق رمضان على أنه “لم يغتصب بريجيت ولم يمارس معها أي علاقة جنسية”.

وتعود بداية هذه القضية إلى عام 2018، عندما فتحت النيابة في سويسرا تحقيقا في قضية اغتصاب وإكراه جنسي، بعد أن تقدمت “بريجيت” بشكوى تتهم فيها طارق رمضان بالاعتداء عليها عام 2008 في فندق بجنيف.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أسترازينيكا: قدمنا 68 مليون جرعة لقاح خلال الربع الأول من 2021

أسترازينيكا: قدمنا 68 مليون جرعة لقاح خلال الربع الأول…

2021-04-30 / 10:55 صباحًا
Photo of اسرائيل.. ارتفاع قتلى حادث مهرجان يهودي إلى أكثر من 44 قتيلا

اسرائيل.. ارتفاع قتلى حادث مهرجان يهودي إلى أكثر من…

2021-04-30 / 9:58 صباحًا
Photo of رويترز: فرنسا ستلغي حظر التجول الليلي كليا في 30 يونيو

رويترز: فرنسا ستلغي حظر التجول الليلي كليا في 30…

2021-04-30 / 7:30 صباحًا
Photo of عاجل : 28 قتيلاً بانهيار مدرّج خلال حفل ديني شمال إسرائيل

عاجل : 28 قتيلاً بانهيار مدرّج خلال حفل ديني…

2021-04-30 / 12:27 صباحًا
Photo of رصد أول إصابة مؤكدة بسلالة كورونا الهندية في فرنسا

رصد أول إصابة مؤكدة بسلالة كورونا الهندية في فرنسا

2021-04-29 / 10:56 مساءً
Photo of بمساعدة خطيبها.. مصرية قتلت أمها وتبرر: “وقفت بطريق حبي”

بمساعدة خطيبها.. مصرية قتلت أمها وتبرر: “وقفت بطريق حبي”

2021-04-29 / 3:43 مساءً
Photo of ماكرون يعلن تخفيفا تدريجيا لتدابير “كورونا”

ماكرون يعلن تخفيفا تدريجيا لتدابير “كورونا”

2021-04-29 / 2:53 مساءً
Photo of الصين تعلن تسجيل إصابات بالسلالة “الهندية” في عدة مدن

الصين تعلن تسجيل إصابات بالسلالة “الهندية” في عدة مدن

2021-04-29 / 2:19 مساءً
Photo of بعد قرار المنع.. السعودية تسمح بدخول شاحنات لبنانية لأراضيها

بعد قرار المنع.. السعودية تسمح بدخول شاحنات لبنانية لأراضيها

2021-04-29 / 10:40 صباحًا
Photo of الجزائر .. توقيف الناشط كريم طابو

الجزائر .. توقيف الناشط كريم طابو

2021-04-29 / 9:52 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق