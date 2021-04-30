عاجل : 28 قتيلاً بانهيار مدرّج خلال حفل ديني شمال إسرائيل

هبة بريس ـ وكالات

قتل 28 شخصاً إثر انهيار مدرّج خلال مهرجان ديني في شمال إسرائيل، وفق ما أفاد المتحدث باسم خدمة الإنقاذ فجر الجمعة.

وقالت رويترز للأنباء، نقلا عن مسعفين قولهم: إن العشرات أصيبوا بجروح خطيرة في حادث انهيار مقاعد باستاد خلال احتفال ديني في إسرائيل يوم الجمعة فيما وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها “كارثة كبيرة”.

وذكرت تقارير إعلامية أن جزءا من مقاعد الاستاد انهارت خلال احتفال لاك بوعومر الديني في جبل ميرون بشمال البلاد حيث تجمع عشرات الآلاف من اليهود المتشددين عند ضريح يرجع للقرن الثاني من أجل هذه الاحتفالات السنوية التي تشمل إقامة صلوات ورقصا طوال الليل.

ووصف نتنياهو الحادث على تويتر بأنه “كارثة كبيرة”.

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