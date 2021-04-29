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اكادير : وفاة الرئيس الاول السابق لمحكمة الاستئناف

2021-04-29 / 11:42 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

توفي صباح اليوم الخميس 29 أبريل الجاري، الرئيس الأول السابق لمحكمة الاستئناف بأكادير،الاستاذ المصطفى الجاي.

وأكدت مصادر مطلعة، أن الرئيس الأول للمحكمة سالفة الذكر، كان قيد حياته يتابع العلاج بعد إصابته بوعكة صحية.

وأضافت ذات المصادر، أن وضعيته الصحية للفقيد بدأت تعرف تدهورا في الأيام الأخيرة، قبل أن توافيه المنية هذا اليوم.

وتلقى المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بأكادير ، ببالغ الحزن والاسى خبر وفاة الاستاذ المصطفى الجاي الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف باكادير سابقا.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة باكادير أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي السيدات و السادة أعضاء المكتب وقاضيات و قضاة الدائرة القضائية باستئنافية اكادير، بأحر التعازي وصادق المواساة لاسرة الفقيد راجين من العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان ويتغمد الفقيد برحمته الواسعة ، و إنا لله و إنا إليه راجعون.

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