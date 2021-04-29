كلميم: أمواج المحيط الأطلسي تلفظ جثة ضواحي الشاطئ الأبيض
الصورة من الارشيف

كلميم: أمواج المحيط الأطلسي تلفظ جثة ضواحي الشاطئ الأبيض

2021-04-29 / 11:31 مساءً
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هبة بريس - أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادر متطابقة، أن أحد الشواطئ التابعة لجهة كلميم وادنون، قد لفظ جثة بحار عصر اليوم الخميس، ذات البحار الذي كان في رحلة صيد كعادته رفقة زملائه على متن قارب تقليدي، فوق سواحل مدينة سيدي افني نهاية الأسبوع الماضي.

القارب المنكوب كان على متنه أربعة بحارة، قبل أن يتعرض للغرق، بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تمكنت فرق الإنقاذ التابعة لميناء إقليم سيدي افني من إنقاذ ثلاثة بحارة، فيما صنف البحار الرابع في عداد المفقودين.

وحين إخطارها إنتقلت الجهات المختصة، إلى الشاطئ الأبيض بعد إشعارها أن أمواج المحيط الأطلسي، قد لفظت جثة شخص و من المرجح أن تكون جثة البحار الذي كان في عداد المفقودين منذ يوم الأحد الماضي.

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