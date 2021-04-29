المهاجري مخاطبا نواب البيجيدي : كانتخلصو بفلوس “الطاسة والكارو “

هبة بريس ـ الرباط

عرفت المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الجارية حاليا في البرلمان، ملاسنات واتهامات متبادلة

وبدأ الشد والأخد مباشرة بعد مداخلة المهاجري بعدما اتهم بعض برلمانيي حزب العدالة الاخير بتلقي اتصالات، وبأنه يرافع من أجل المشروع.

واسترسل المهاجري في الحديث ” قائلا إنه يشاطر ما قاله البرلماني عمر بلافريج، الذي قال إن البرلمان الآن يحارب “النفاق القانوني” الذي عاشه المغرب لسنوات.

وأضاف: “كسرنا الطابوهات اليوم، نعم نحن دولة إسلامية ولكن لا يمكن أن نزايد، نصوت هنا على قوانين تضم 10 ملايير من مداخيل التبغ، والطاسة والخمور، وعموديات تنال النقود من أموال الكازينوهات”.

وأشار المهاجري، إلى أن الحكومة تجني 10 ملايير من وراء التبغ، و “منها تؤدي أجورنا، لا يمكن أن نغير حقيقتنا، في حين أن طابة المغربية هي التي تُروج في دول أوروبية كهولندا. ومن يعارض هذا المشروع يدافع على مافيا المخدرات والكوكايين” على حد تعبير المهاجري.

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