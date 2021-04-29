المهاجري الطاسة الكارو
هشام المهاجري

المهاجري مخاطبا نواب البيجيدي : كانتخلصو بفلوس “الطاسة والكارو “

2021-04-29 / 11:20 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

عرفت المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الجارية حاليا في البرلمان، ملاسنات واتهامات متبادلة

وبدأ الشد والأخد مباشرة بعد مداخلة المهاجري بعدما اتهم بعض برلمانيي حزب العدالة الاخير بتلقي اتصالات، وبأنه يرافع من أجل المشروع.

واسترسل المهاجري في الحديث ” قائلا إنه يشاطر ما قاله البرلماني عمر بلافريج، الذي قال إن البرلمان الآن يحارب “النفاق القانوني” الذي عاشه المغرب لسنوات.

وأضاف: “كسرنا الطابوهات اليوم، نعم نحن دولة إسلامية ولكن لا يمكن أن نزايد، نصوت هنا على قوانين تضم 10 ملايير من مداخيل التبغ، والطاسة والخمور، وعموديات تنال النقود من أموال الكازينوهات”.

وأشار المهاجري، إلى أن الحكومة تجني 10 ملايير من وراء التبغ، و “منها تؤدي أجورنا، لا يمكن أن نغير حقيقتنا، في حين أن طابة المغربية هي التي تُروج في دول أوروبية كهولندا. ومن يعارض هذا المشروع يدافع على مافيا المخدرات والكوكايين” على حد تعبير المهاجري.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السجن النافذ 3 سنوات لرئيس مركز الدرك الملكي بسيدي احرازم

السجن النافذ 3 سنوات لرئيس مركز الدرك الملكي بسيدي…

2021-04-29 / 11:55 مساءً
Photo of اكادير : وفاة الرئيس الاول السابق لمحكمة الاستئناف

اكادير : وفاة الرئيس الاول السابق لمحكمة الاستئناف

2021-04-29 / 11:42 مساءً
Photo of الصويرة ..حجز أزيد من 300 كلغ من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك

الصويرة ..حجز أزيد من 300 كلغ من المنتجات غير…

2021-04-29 / 10:28 مساءً
Photo of إطلاق أوراش جديدة تهم مشاريع حافلات (باصواي) وترامواي الدار البيضاء

إطلاق أوراش جديدة تهم مشاريع حافلات (باصواي) وترامواي الدار…

2021-04-29 / 10:23 مساءً
Photo of التامك: المندوبية تسعى لإرساء نمط تدبير عصري للمؤسسات السجنية

التامك: المندوبية تسعى لإرساء نمط تدبير عصري للمؤسسات السجنية

2021-04-29 / 9:58 مساءً
Photo of المصلي : المغرب يولي مكانة مركزية للعمل الإفريقي

المصلي : المغرب يولي مكانة مركزية للعمل الإفريقي

2021-04-29 / 9:45 مساءً
Photo of لجنة حكومية تؤكد ارتفاع أسعار الطماطم واللحوم البيضاء

لجنة حكومية تؤكد ارتفاع أسعار الطماطم واللحوم البيضاء

2021-04-29 / 9:19 مساءً
Photo of حي سكني بسطات يتحول إلى مجمع حرفي

حي سكني بسطات يتحول إلى مجمع حرفي

2021-04-29 / 9:05 مساءً
Photo of اختيار أفضل تصميم لاعادة ترميم ساحة الثيران بطنجة

اختيار أفضل تصميم لاعادة ترميم ساحة الثيران بطنجة

2021-04-29 / 8:32 مساءً
Photo of السغروشني يُفصل في ” الرهانات الاستراتيجية للمعلومة “

السغروشني يُفصل في ” الرهانات الاستراتيجية للمعلومة “

2021-04-29 / 8:21 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق