الصويرة ..حجز أزيد من 300 كلغ من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك

هبة بريس ـ الرباط

قامت اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية على مستوى إقليم الصويرة، خلال النصف الأول من شهر رمضان الفضيل (من 14 إلى 29 أبريل الجاري)، بحجز وإتلاف 310,21 كلغ من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة لمعايير الجودة المطلوبة.

وحسب معطيات لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم الصويرة، فإن المنتجات المحجوزة تتوزع بين 112 كلغ من المشروبات والعصائر، و69,54 كلغ من الحليب ومشتقاته و67,12 كلغ من اللحوم والأسماك واللحوم المعالجة.

ويتعلق الأمر أيضا، بـ31 كلغ من الخضر والفواكه، و17,31 كلغ من الخبز والحلويات، و6,80 كلغ من الوجبات المطبوخة، و5 كلغ من الدقيق ومشتقاته، و0,95 كلغ من المعلبات والحساء و0,94 كلغ من المنتجات الغذائية المتنوعة.

وتواصل اللجنة الإقليمية تكثيف عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية على مستوى الأسواق المحلية، قصد التصدي لكافة أشكال المخالفات والاحتكار والمضاربات والتلاعب بالأسعار التي قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

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