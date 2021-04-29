بالفيديو.. حمد الله وأمرابط يقودان النصر للفوز أمام السد في دوري أبطال آسيا

هبة بريس ـ رياضة

قاد الدوليان المغربيان عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط فريقهما النصر السعودي للفوز على مضيفه السد القطري بهدفين لواحد، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا.

وسجل عبد الرزاق حمد الله هدف التقدم للنصر في الدقيقة 33، ثم صنع مواطنه نور الدين أمرابط الهدف الثاني في الدقيقة 75.

ورفع عبد الرزاق حمد الله بهذا الهدف رصيده التهديفي في دوري أبطال آسيا هذا الموسم إلى 4 أهداف.

هذا الفوز وضع النصر السعودي في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن السد القطري الذي يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

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