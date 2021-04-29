اختيار أفضل تصميم لاعادة ترميم ساحة الثيران بطنجة
تصميم لاعادة ترميم ساحة الثيران بطنجة

اختيار أفضل تصميم لاعادة ترميم ساحة الثيران بطنجة

2021-04-29 / 8:32 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

تم اليوم الخميس 29 أبريل، تقديم عروض حول تصاميم إعادة ترميم وتأهيل ساحة الثيران المعروفة ب”بلاصا طورو” بطنجة، حيث سلّم والي جهة طنجة تطوان الحسمية، محمد اميهدية، شيكات مالية على الفائزين الثلاثة بالمسابقة التي تم إطلاقها بين المهندسين بمدينتي طنجة وتطوان.

وخصص للفائز بالمرتبة الأولى كأحسن تصميم لمعلمة ساحة الثيران مبلغ 200 ألف درهم، في حين خصص للفائز بالمرتبة الثانية مبلغ 100 ألف درهم، أما المرتبة الثالثة فأصحبها تحصلوا على 50 ألف درهم.

وبحسب بلاغ لوكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال، فإن مشروع ترميم وتأهيل الساحة التاريخية بمدينة طنجة، والمعروفة بحلبة مصارعة الثيران (بلاصاطورو)، يأتي لينضاف إلى مسلسل التنمية والتأهيل الثراثي للمدينة ،حيث يستهدف تنمية الرأسمال التراثي الجماعي بمدينة طنجة، بهدف جعله رافعة للتنمية السوسيو اقتصادية والثقافية للمدينة وللجهة ككل

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