حادثة سير بسطات
الصورة تعبيرية

حادثة سير ترسل مجموعة من رجال التعليم إلى مستعجلات سطات

2021-04-29 / 8:03 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن مجموعة من رجال ونساء التعليم التابعين لمجموعات مدرسية نواحي البروج، تعرضوا لحادثة سير وصفت بالخطيرة نجمت عن اصطدام قوي بين سيارتين كانتا تقلهم وهم في طريق العودة مساء اليوم الخميس إلى مقرات سكناهم.

الحادثة وحسب مصادرنا، خلفت إصابة حوالي ثمانية من أسرة التعليم بين نساء ورجال، بإصابات متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها لتلقي العلاجات الضرورية بمستعجلات مستشفى الحسن الثاني بسطات.

عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بالمنطقة انتقلت إلى عين المكان، لفتح تحقيق في الموضوع والاشراف على اجلاء الجرحى…ولنا عودة للموضوع في حالة ورود معطيات جديدة.

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